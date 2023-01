[Communiqué] Côte-d’Or : l’entreprise Chrono Chape passe dans le giron du groupe Holcim

La multinationale suisse Holcim, spécialisée dans la production de ciment et de béton, a annoncé, le 5 janvier 2023, le rachat de la société Chrono Chape. Cette entreprise familiale, implantée à Longeault-Pluvault (Côte-d’Or), fabrique des chapes fluides directement sur chantier en s’appuyant sur un dispositif composé de camions utilisés comme des centrales mobiles de malaxage de chapes.

Avec ses 63 centrales mobiles, l’entreprise permet au cimentier suisse d’élargir sa palette de prestations tout en renforçant sa présence et sa compétitivité en France. Avec deux sites de production de premix, ses stations logistiques et ses camions, elle est en mesure d’intervenir sur plus de la moitié du territoire national. Ce dispositif complète le réseau de centrales à béton fixe de Holcim France.

Ce rapprochement permettra à Chrono Chape d’accéder au réseau de sites opérationnels du groupe Holcim en France, notamment ceux de Lafarge, de PRB et Cantillana. L’entreprise bénéficiera des compétences et des expertises du groupe sur le marché international.