[Communiqué] Côte d’Or : L’Accélérateur PME régional retient cinq PME de Côte-d’Or

La nouvelle promotion de l’« Accélérateur PME Bourgogne-Franche-Comté » a été officiellement annoncée par la Région et BpiFrance à Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or). Cinq PME du département de la Côte-d’Or font partie des 14 entreprises bénéficiaires du programme. Ce nouveau programme se présente comme une offre sur mesure. Il s’agit d’un accompagnement stratégique et opérationnel des entreprises, élaboré par des consultants à la suite d’une analyse de différents paramètres.

Cinq entreprises de la Côte-d’Or ont été sélectionnées dont Japy Tech, le fabricant de machines pour le secteur agroalimentaire, et Raoul Monnot, opérant dans le domaine de la mécanique industrielle. La société Myral, œuvrant dans la conception et la commercialisation de solutions d’isolation thermique par l’extérieur, figure également dans la liste. S’y ajoutent l’enseigne des pépinières Naudet, spécialisée dans la reproduction de plantes, et les établissements Stoker, fournisseurs de matériaux de construction, de menuiseries et de combustibles.

Ces sociétés auront accès à de nouveaux outils pour accélérer leur développement sur le territoire, et, pendant vingt-quatre mois, chaque PME bénéficiera de conseils et d’un suivi personnalisé. Elles assisteront à des séminaires en présentiel pour la prise de recul stratégique et à des ateliers de travail. Elles pourront s’appuyer sur le réseau des entreprises membres du programme afin d’établir des partenariats.