[Communiqué] Côte-d'Or : AdhexPharma renforce sa croissance en reprenant l'allemand Tesa Labtec

L’entreprise pharmaceutique Adhexpharma, implantée à Chenôve (Côte-d'Or), annonce la reprise de la société Tesa Labtec. Celle-ci est une société allemande spécialisée dans la fabrication de patchs transdermiques et de films oraux. Cette acquisition intervient un an après la reprise de son homologue bavarois AMW par Adhexpharma.

Avec ce rapprochement, Tesa Labtec apportera à Adhexpharma son expertise de trente ans en matière de patchs pharmaceutiques, notamment pour le sevrage du tabac. Cette acquisition permet également à la société d’augmenter sa capacité de production de 12 millions de produits par an. Aussi, cette opération permettra au repreneur de mettre le cap sur le marché allemand. L’entreprise dijonnaise va bénéficier de plus de visibilité et d’une plus grande notoriété sur le marché international.

Avec cette acquisition et la construction d’une nouvelle usine dans la métropole de Dijon, le groupe Adhex va créer une soixantaine d’emplois dans les trois années à venir. Les deux entreprises totalisent 16 projets en développement, dont des recherches sur la maladie d’Alzheimer.