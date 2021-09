[Communiqué] Concours du Class 30 : Multiplast et VPLP lauréats

Le groupement formé par le cabinet d’architectes VPLP et le fabricant de bateaux de plaisance Multiplast, tous les deux établis à Vannes (Morbihan), remporte le concours du Class 30. Ce dernier, d’une portée internationale, consiste à faire naître un monotype (modèle de voilier) de course au large, écoconçu, moderne et stable, tout en respectant un budget répondant à une large demande des clubs du monde entier. Après le projet de VPLP/Multiplast, le jury, composé de quatre membres de l’Union nationale pour la course au large, de trois représentants du Royal Ocean Racing Club anglais et de quelques consultants, a nommé en seconde position, ex æquo, le projet de l’italien Matteo Poli et celui de l’américain Farr Yacht Design.

Pour son projet, le groupe VPLP/Multiplast a imaginé une conception sobre et raisonnée, qui permet, à budget modéré, de valoriser le plaisir d’être sur l’eau en équipage et de glisser sur un bateau rapide. Son voilier propose une ergonomie évoluée, un plan de voilure généreux, une structure intérieure simple mais complète, et une carène puissante et polyvalente.

Courant septembre 2021, VPLP a démarré la phase d’études qui va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Une maquette du bateau sera exposée au salon Nautic 2021 en décembre prochain. Le lancement des premiers bateaux est, quant à lui, attendu au quatrième trimestre 2022.