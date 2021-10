[Communiqué] Concours Digital InPulse de Bordeaux : l’entreprise Toopi Organics lauréate

À Bordeaux (Gironde), la remise des trophées de la 8e édition du concours Digital InPulse s’est tenue le 9 septembre 2021. Cette compétition, organisée par Huawei France, en partenariat avec Business France et le Comité Richelieu, s’adresse aux start-up de la Greentech. Énergies vertes, mobilités propres et agriculture intelligente sont les thématiques abordées cette année, dans l’objectif de présenter les technologies qui peuvent aider à consommer moins, et créer de nouvelles solutions permettant de préserver la nature. Huawei France mène ce concours dans plusieurs villes françaises.