[Communiqué] Compagnie Française de Navigation Rhénane Transport : concession de 30 mois, extensible à 36, sur neuf ports mosellans

CFNR Transport est une société spécialisée dans le transport fluvial et la logistique multimodale installée à Uckange (Moselle). Depuis le 1er juillet 2021, elle gère les ports de Toul, Nancy-Frouard, Maxéville, Belleville (Meurthe-et-Moselle), Metz-Mazerolle, Nouveau Port de Metz, Thionville-Illange, Cattenom et Koenigsmacker (Moselle). Sa désignation a été faite le 1er juin 2021, au terme d’un appel d’offres lancé par le Syndicat Mixte Ouvert (SMO), l’organisme chargé de la gestion et du développement de ces neuf ports lorrains.