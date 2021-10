[Communiqué] Collaboration entre DelleD et Agrocampus Ouest pour créer la chaire « Innovation Agrosanté »

DelleD, une entreprise développant des médicaments à base de cannabis implantée à Angers (Maine-et-Loire), collabore avec la fondation Agrocampus Ouest pour créer une chaire d’entreprise : « Innovation Agrosanté ». La convention de la chaire a été signée le 9 septembre 2021 par Franck Milone, le fondateur de DelleD, Alessia Lefébure, la directrice d’Agrocampus Ouest, et Arnaud Messager, le président de la fondation.

La création de cette chaire vise à promouvoir une mission d’intérêt général tout en élaborant une ingénierie agronomique efficiente. Dans le cadre de ce projet soutenu par un financement public, un programme pédagogique sur la recherche scientifique, l’innovation et la formation entrepreneuriale sera proposé. Les étudiants pourront ainsi améliorer leurs connaissances académiques sur le développement de la plante de cannabis et sa sélection variétale.

Notons qu’Agrocampus Ouest est une grande école publique spécialisée en sciences du vivant et de l’environnement. Cet établissement, installé à Rennes et à Angers, s’appuie sur des missions de formation, de recherche et d’innovation.