[Communiqué] CMA-CGM : partenariat entre sa filiale CEVA Logistics et l’équipe de formule 1 de Ferrari

CEVA Logistics est une filiale du groupe CMA-CGM qui est spécialisée dans les solutions de transport et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises. Le 26 janvier 2022, cette enseigne, établie à Marseille (Bouches-du-Rhône), a annoncé la signature d’un partenariat avec la société Scuderia Ferrari, la branche des sports automobiles du constructeur italien. En tant que nouveau partenaire logistique, l’entreprise CEVA doit assurer les services logistiques pour les voitures et les équipements de la Scuderia Ferrari lors de différentes compétitions (Grands Prix de formule 1, courses de catégories GT, événements Ferrari Challenge). La prestation inclut l’acheminement des matériels par voie maritime et terrestre.

Dans le cadre du contrat, CEVA Logistics pourra afficher son logo sur les voitures de formule 1, sur les camions, sur les équipements et sur les vêtements de l’ensemble du staff. Précisons par ailleurs que les deux partenaires souhaitent mettre en avant leurs engagements environnementaux. Pour l’entreprise marseillaise, la démarche porte sur l’utilisation de carburants alternatifs (biocarburant, gaz naturel liquéfié, biométhane, carburants durables) dans ses prestations de transport. De son côté, la Scuderia Ferrari vise le « zéro émission » de carbone pour son véhicule de compétition de formule 1, d’ici à 2030.