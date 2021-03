[Communiqué] Clermont-Ferrand : l’entreprise Babymoov a réalisé un chiffre d’affaires de 55 M€ en 2020

Pour la première fois depuis sa création, en 1997, l’entreprise clermontoise Babymoov vient d’enregistrer un chiffre d’affaires de 55 M€ l’année dernière, soit un accroissement de 15 % par rapport à l’année précédente. Malgré la crise économique liée à la COVID-19, le spécialiste de la puériculture basé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a vu ses performances s’orienter à la hausse au cours de l’année 2020.

En 24 ans d’existence, la société Babymoov a su imposer sur le marché des produits adaptés aux besoins des parents : transats, babyphones, électroménager pour bébé, etc. Elle s’oriente maintenant davantage vers une démarche écoresponsable en testant constamment des échantillons de ses produits au sein de son siège situé dans le parc industriel des Gravanches (Clermont-Ferrand). Pour se démarquer, le fabricant d’articles pour bébés investit chaque année 1,5 M€ en recherche et développement. Actuellement, le groupe souhaite faire revenir sa production en Europe afin de confirmer sa volonté de se tourner vers une démarche plus écologique pour ses produits.

« Ce qu’on fait, on essaye de le faire bien, mais on ne fait pas tout au niveau de la démarche écoresponsable. On se donne des objectifs chaque année pour progresser dans ce sens », a affirmé Laurent Windenberger, cofondateur de Babymoov.