[Communiqué] Cholet : Wibaie veut poursuivre son développement

Implantée à Cholet (Maine-et-Loire), l’entreprise de menuiserie industrielle Wibaie (ex-CAIB), filiale du groupe Liébot, est spécialisée dans la fabrication de fenêtres et de baies en aluminium. Elle produit près de 200 000 fenêtres et portes-fenêtres dont 80 % en aluminium, avec la moitié en coulissant, et 20 % en PVC. Forte d’une belle croissance portant son chiffre d’affaires à 110 millions d’euros l’année dernière contre 97,5 millions d’euros en 2020, la société envisage d’atteindre les 135, voire 150 millions d’euros à l’horizon 2025.

Afin de dynamiser sa croissance, Wibaie a engagé un investissement de 15 millions d’euros en novembre 2021 pour agrandir de 7 900 m2 son usine de Cholet, livrable en 2023. En outre, elle a investi une somme de 3 millions d’euros pour moderniser et automatiser la ligne de production de ses produits PVC. Celle-ci permettra de créer des fenêtres PVC sur des profilés développés spécifiquement avec l’entreprise allemande Veka. L’idée est de créer une nouvelle collection de PVC sous la marque Lum’Up, offrant plus de lumière grâce à un meneau central plus fin, proche de l’aluminium. Wibaie envisage également l’extension de son siège social à Cholet en 2022, ainsi que le recrutement d’une cinquantaine de nouveaux salariés.