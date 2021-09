[Communiqué] Cholet : Thales labellisée « Vitrine industrie du futur »

L’entreprise Thales, implantée à Cholet (Maine-et-Loire), fait partie des sociétés labellisées « Vitrine industrie du futur ». Cette structure conçoit et produit des équipements de radiocommunication civile et militaire, des systèmes de brouillage et des solutions de sécurité et chiffrement. Elle doit ce label à sa démarche autour des technologies de l’industrie du futur, et son action d’intégration de l’homme dans cette démarche. En réponse à la complexification de ses produits et à un marché nécessitant une agilité marquée, la société s’est réinventée grâce à son plan industrie du futur depuis 2016. Ce dernier intègre des volets technologiques (robotique, impression 3D et data) et management (fab lab en atelier et cockpit).