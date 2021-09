[Communiqué] Cholet : Palamy renforce sa démarche environnementale

Le groupe choletais Palamy se positionne dans le secteur de la fabrication de films plastiques (simples ou complexes, neutres ou imprimés) pour l’agroalimentaire et le médical. La société, dirigée par Patrick Proux, poursuit sa transformation vers des produits plus durables et respectueux de l’environnement. Elle prévoit d’acquérir une nouvelle co-extrudeuse (appareil destiné à mélanger ou à faire fondre des matériaux durcissables) d’ici début 2022. Cet équipement, mobilisant 2 M€, sera dédié aux films en polyéthylène, un matériau très utilisé pour sa capacité à incorporer de la matière recyclée.