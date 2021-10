[Communiqué] Chocolat Weiss : une nouvelle gamme cooking 1 kg

Implantée à Saint-Étienne (Loire) depuis 1882, la chocolaterie Weiss fabrique et commercialise ses produits destinés aux particuliers et aux professionnels de la gastronomie. Elle a à son actif 115 salariés, 5 boutiques et 100 partenaires distributeurs. Attentive aux besoins des consommateurs et de ses clients, l’entreprise ne manque pas de faire découvrir son savoir-faire en proposant régulièrement des nouveautés.