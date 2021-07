[Communiqué] Chaveyriat : Ain Valoterre valorise les déchets des entreprises de BTP

En France, des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année par des chantiers de travaux publics et des travaux du bâtiment. Près de 95 % de ces déchets sont inertes et non dangereux, comme les sous-produits et excédents de matériaux et les gravats. Soucieux de préserver les ressources naturelles et de limiter la mise en décharge de ces déchets, Laurent Guillermin a créé, en 2009, l’entreprise Ain Valoterre, implantée à Chaveyriat (Ain). Il a investi 1 M€ sur huit ans dans une plateforme de 1,5 hectare pour trier, recycler et valoriser ces déchets provenant de la démolition d’ouvrages, de chaussées ou de bâtiments. Au fil des années, il s’est aussi équipé d’un lieu de stockage des matériaux recyclés, d’un laboratoire d’analyses de terres déblayées, ainsi que de machines-outils telles que des concasseurs, des cribleuses…