[Communiqué] Châtillon-sur-Chalaronne : Mine Safety Appliances France a lancé le F2XR, un nouveau casque de pompier

Mine Safety Appliances (MSA) France, fabricant de casques établi à Châtillon-sur-Chalaronne dans le département de l’Ain, a mis en vente un nouveau modèle de casque de protection pour les pompiers. Il s’agit du Gallet F2XR, un modèle conçu pour la lutte contre les feux d’espaces naturels, le secours technique, la recherche et le sauvetage en milieu urbain. Il dispose notamment d’une calotte ventilée sur le dessus et les côtés, et peut être équipé de lunettes de protection. Une visière oculaire, avec des réglages de hauteur et de profondeur, est aussi intégrée au casque. Enfin, ledit casque est doté d’une lampe frontale et d’une protection auditive avec système de communication intégré.