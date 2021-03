[Communiqué] Chamonix Mont Blanc : l’entreprise Simond recycle les cordes d’escalade

Implantée dans la Vallée de Chamonix (Haute-Savoie), au pied du mont Blanc, l’entreprise Simond développe du matériel de montagne depuis plus de 150 ans. Elle a intégré le réseau Decathlon en 2008 pour élargir son offre (cordes, sacs à dos, chaussures, harnais…). Depuis 2020, l’entreprise savoyarde entend diversifier ses activités en se lançant dans le recyclage des cordes d’escalade. Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’engagement de la société en faveur de l’écologie.

Cette gestion de la seconde vie des cordes d’escalade est, pour l’heure, en phase de test. L’entreprise lance actuellement une campagne de collecte. Elle récupère les cordes des grimpeurs et des salles d’escalade de Rhône-Alpes via les flux logistiques de Decathlon. Les cordes seront, par la suite, acheminées chez le recycleur. À noter que 15 % des cordes collectées seront transformées en laisses pour chiens et en ceintures, tandis que 85 % seront recyclées en pièces plastiques pour l’industrie.