[Communiqué] Chalonnes-sur-Loire : Bucher Vaslin participe à divers salons

Présente depuis plus d’un siècle dans la commune de Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire) et à l’international, l’entreprise Bucher Vaslin est spécialisée dans la fabrication de matériels de transformation du raisin en vin prêt à la commercialisation. Ayant une large gamme de produits, elle ne manque pas de participer à divers salons pour faire découvrir son savoir-faire.

Du 30 novembre au 2 décembre, la société chalonnaise sera présente au Salon international des équipements et savoir-faire pour les productions viti-vinicoles, oléicoles, arboricoles et maraîchères (SITEVI). Elle réserve ses dernières innovations à cet événement.

Un autre rendez-vous auquel Bucher Vaslin participera se déroulera à Angers du 11 au 13 janvier 2022. Il s’agit du Salon des productions végétales (SIVAL). Ce dernier est l’unique salon français à proposer une offre complète et innovante en services et matériels dédiés aux productions végétales spécialisées. L’événement accueille chaque année environ 600 exposants et 25 000 visiteurs professionnels.

Enfin, du 25 au 27 janvier 2022, l’entreprise sera présente à l’événement Unified Wine & Grape Symposium, qui aura lieu à Sacramento (USA). Ce salon permet aux producteurs, aux fournisseurs et aux professionnels de la cave de comprendre les préférences des consommateurs, les nouvelles tendances commerciales et les avancées technologiques relatives à la filière.