[Communiqué] Ceva Santé Animale collabore avec Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines pour soutenir 150 000 producteurs de volailles en Afrique

Ceva Santé Animale, premier laboratoire vétérinaire français établi à Libourne (Gironde), et GALVmed, une organisation à but non lucratif, joignent leurs efforts pour la réalisation du projet PREVENT (PRomoting and Enabling Vaccination Efficiently, Now and Tomorrow). Ce partenariat a été annoncé le 7 avril 2021. « Le projet mettra les dernières innovations technologiques, telles que la vaccination au couvoir de poussins d’un jour, à la disposition des petits éleveurs de volailles en Afrique subsaharienne », explique le docteur Pierre-Marie Borne, responsable du projet. De son côté, Enrique Pando, directeur du développement commercial de GALVmed, déclare que l’organisation « s’est engagée à accélérer la disponibilité des technologies qui sont bénéfiques pour les petits producteurs ».