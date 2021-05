[Communiqué] Cession de Bleu Cerise à Optimal Limited

Le groupe Mouchet-Bury, un distributeur de bagages plus connu sous la marque Bleu Cerise, a été repris par l’entreprise Optimal Limited. Guillaume Journel, le président de l’enseigne établie à Vauvert (Gard), a vendu ses parts, soit 70 % du capital, à son fournisseur chinois. Il met en avant les conséquences de la situation sanitaire comme facteur déterminant dans cette décision. « Avant la pandémie, un container coûtait 500 dollars, il vaut aujourd’hui de 7 500 à 10 000 dollars. Nous avons donc tout bloqué, mais nous risquons de manquer de marchandises d’ici la fin de l’année. De plus, l’épisode du canal de Suez a réduit le nombre de rotations de bateaux. Par ailleurs, nous faisons face à une grosse défaillance des fabricants en Chine. Beaucoup ont fermé ou ont muté leur activité en fabriquant masques et produits médicaux. Ajoutez à cela l’augmentation des prix des matières premières de 20 à 25 %, des avions cloués au sol, des stocks de marchandises qui s’entassent dans l’entrepôt. »