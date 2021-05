[Communiqué] Carso rachète 100 % du capital de la start-up aindinoise Biomae

Le groupe vénissian Carso, spécialiste des prestations analytiques environnementales et agroalimentaires, vient d’acquérir l’intégralité du capital de la start-up aindinoise Biomae, œuvrant dans la biosurveillance de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. « Nous étions à une étape charnière et devions soit à nouveau lever des fonds, soit nous adosser à un groupe », explique Laurent Viviani, directeur général de Biomae.