[Communiqué] Carling-Saint-Avold : Metabolic Explorer bénéficiera du plan d’investissement « France 2030 »

Le mardi 12 octobre 2021, le président de la République a dévoilé son plan d’investissement d’avenir « France 2030 » à l’Élysée. Il s’agit d’un programme d’investissement doté de 30 Mds€, déployé sur cinq ans, qui vise à développer les technologies d’avenir et la compétitivité industrielle dans l’Hexagone. Metex compte parmi les entreprises qui en bénéficieront grâce à ses activités qui font écho aux enjeux de réindustrialisation et de développement durable. Avec quelques dizaines de millions d’euros, elle poursuit son développement et ambitionne d’atteindre la position de leader européen dans la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle par fermentation.

Fondée en 1999, l’entreprise Metex est aujourd’hui entrée dans sa phase de développement industriel et commercial. Elle vient d’inaugurer, fin septembre, sa première unité de production de chimie biotechnologique sur sa plateforme Chemesis de Carling-Saint-Avold (Moselle). Ses produits innovants, issus de la transformation de la betterave et du colza, ont fait émerger la filière de la chimie verte et de la bioproduction. Il s’agit du 1,3 Propanediol et de l’acide butyrique, destinés respectivement aux marchés de la cosmétique et de la nutrition animale. Metex table ainsi sur un chiffre d’affaires de 170 M€ cette année.