[Communiqué] Cambrai : Patatam va ouvrir un nouvel entrepôt

Patatam est un spécialiste de la vente de seconde main établi à Saint-Pierre-d’Irube (Pyrénées-Atlantiques). Il prévoit d’ouvrir une nouvelle plateforme de logistique à Cambrai (Nord). Il s’agit d’un site de 14 000 m2 situé sur la zone d’Actipôle3. La société envisage d’y trier, d’y qualifier et d’y mettre en stock 3 millions de pièces de vêtements par mois. Le recrutement de 400 salariés, dont 250 d’ici à fin 2022, est prévu afin de soutenir l’activité sur le nouveau site.

Un budget de 7 M€ a été investi dans cette troisième implantation : 1,5 M€ dans l’acquisition du bâtiment et 5,5 M€ dans l’installation des équipements de logistique. Selon la société Patatam, l’objectif est de se rapprocher de ses clients nordistes et européens. Le projet fait par ailleurs partie de sa stratégie de développement, laquelle inclut une diversification vers la revente de livres et de jouets de seconde main dans le courant de l’année prochaine.