[Communiqué] Calvados : YesYes se diversifie dans les produits Apple

YesYes, une entreprise originaire de Caen (Calvados), continue de diversifier son catalogue d’appareils reconditionnés. Après les smartphones, les consoles de jeux et les enceintes audio, ce spécialiste du reconditionnement a ajouté à son offre les MacBook et les iPad remis à neuf. Ces derniers sont contrôlés au sein de son atelier du Calvados. Ils sont ensuite réparés et soumis à une batterie de tests (environ 40 tests différents). Les produits reconditionnés sont ensuite remis en vente avec une garantie de deux ans.

Ces produits sont notamment disponibles sur le site Internet de l’entreprise et dans sa boutique de Caen. Ils seront également commercialisés au sein de la nouvelle boutique de Toulouse (Haute-Garonne) qui ouvrira au mois de juin 2023. Selon David Mignot, le fondateur de YesYes, cette diversification vise à répondre à une demande croissante des consommateurs. Précisons que, sur le dernier exercice, les ventes de la société ont augmenté de 20 % par rapport à l’année 2021.