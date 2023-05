[Communiqué] Calvados : visite de la nouvelle usine de poudre de lait infantile de la coopérative Isigny-Sainte-Mère

Le 13 avril 2023, la coopérative Isigny-Sainte-Mère (Calvados) a reçu plusieurs réseaux d’entreprises partenaires dont le Club Dynamic Export de la CCI de Normandie et le club Phénix de l’université de Caen-Normandie. Durant cette visite, elle a présenté sa nouvelle unité de fabrication de lait infantile (U3) qui entamera sa production en juin 2023. L’usine abrite une grande tour de séchage mesurant environ 20 mètres de hauteur. Cette dernière pourra produire plus de 25 000 tonnes de poudre de lait infantile par an. La mise en service de cet équipement permettra à la coopérative Isigny-Sainte-Mère de conforter sa position de leader sur le marché européen du lait infantile.

Durant leur passage au sein de l’usine, les visiteurs ont pu découvrir les différents procédés de fabrication de cette poudre de lait infantile. Les représentants de l’université de Caen ont profité de cette visite pour remettre à Daniel Delahaye, le directeur général d’Isigny-Sainte-Mère, le « Phénix d’honneur ». Ce trophée récompense un engagement de plus de dix ans au sein du conseil d’administration de l’université, motivé par le décloisonnement du monde universitaire et celui de l’entreprise.