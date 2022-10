[Communiqué] Calvados : Visioavenue collabore avec les professionnels du bien-être

Visioavenue est une start-up créée en 2021. Il s’agit d’une plateforme digitalisée payante de visioconsultation pour les professionnels du bien-être dans le cadre de leur activité. Elle a été mise en œuvre par Marie Kouedy, ingénieur en processus industriel à Douvres-la-Délivrande (Calvados) dans la pépinière d’entreprises Le Transfo.

La plateforme met en relation les professionnels et leurs clients. Les services sont regroupés dans les domaines du coaching de vie, forme et beauté, bien-être psychique, cours et formation. Les clients peuvent prendre des rendez-vous en ligne ou bien effectuer le paiement des consultations. Le dispositif inclut l’édition de factures ou de mise à disposition de documents. Notons que les professionnels usagers de la plateforme peuvent s’inscrire gratuitement. Toutefois, la start-up perçoit 10 % des volumes de paiements sur le site. Par ailleurs, ses clients peuvent choisir des services supplémentaires rémunérés pour assurer une visibilité sur les moteurs de recherche, dont Google. Visioavenue contribue à la sécurisation du paiement, au gain de temps et à la confidentialité des informations.