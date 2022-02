[Communiqué] Calvados : une usine neuve pour Sanchez Industrie en septembre 202

Suite à un incendie survenu en janvier 2021 au sein de Sanchez Industrie, à Livarot (Calvados), les 49 salariés de l’entreprise sont installés dans les locaux de France Ouest Imprim, une propriété de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie. L’entreprise prévoit de revenir sur son site, dans l’usine reconstruite, d’ici à septembre 2022. En septembre 2021, la société a bénéficié d’un soutien financier du plan de relance. Une subvention qui lui a, entre autres, permis de reconstruire son usine et d’acquérir des matériels de dernière génération.

Rappelons que Sanchez Industrie fabrique et commercialise toute une gamme de produits et de solutions logistiques de manutention et de stockage. La société œuvre pour différents secteurs d’activité et répond plus particulièrement aux besoins de la grande distribution, de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie automobile, des blanchisseries industrielles, de l’agroalimentaire et des centres hospitaliers. Outre la France et les DOM-TOM, le fabricant opère également sur le marché international. Il est ainsi présent en Europe, dans les pays du Maghreb et en Centrafrique.