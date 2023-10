[Communiqué] Calvados : une collecte de fonds de 19,2 millions d’euros pour la société Ayro

La société Ayro, implantée à Caen (Calvados), est spécialisée dans la conception et la fabrication des ailes « Oceanwings® », qui sont dédiées aux cargos et aux yachts. Ces produits sont connus pour réduire la consommation énergétique des navires. Afin d’accélérer son développement, la PME avait réalisé en 2021 une levée de fonds de plus de 10 millions d’euros. Le 26 septembre 2023, elle a annoncé le succès de sa deuxième campagne.

Dirigé par Blue Ocean, ce nouveau tour de table a permis de réunir 19,2 millions d’euros, ce qui porte le capital de l’entrerise à plus de 30 millions d’euros. Plusieurs investisseurs, dont Ocean Zero, AmInvest, Bpifrance, Colam Impact, Normandie Participations et Normandie Littoral ont participé à ce financement.

Cet investissement va permettre à Ayro de développer sa gamme « Oceanwings ». Il lui donnera aussi l’opportunité d’étendre ses activités commerciales et industrielles ainsi que de répondre à la demande croissante de solutions matures de décarbonation du secteur maritime.