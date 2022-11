[Communiqué] Calvados : un nouveau site de production pour Calip Group

La société Calip Group, implantée à Moult (Calvados), vient d’inaugurer son nouveau site de Saint-Jean-de-Moirans (Isère). Cette usine flambant neuve se veut spacieuse, avec 3 000 m² d’espaces dédiés à la production et 800 m² pour les bureaux. Elle doit ainsi permettre à Calip Group de renforcer sa production et de conforter son développement. Rappelons que cette société évolue dans la fabrication de pièces mécaniques à forte valeur ajoutée (recours à des géométries complexes, précision, procédés spéciaux en assemblage et collage). Elle utilise différentes matières dont l’inox, l’acier, le carbone ainsi que l’aluminium dans la conception de ses produits.

Cette infrastructure se veut respectueuse de l’environnement. Les bâtiments sont équipés de panneaux photovoltaïques et les murs sont végétalisés. En plus de sa démarche environnementale, l’entreprise offre un meilleur cadre de vie à ses salariés. Cette usine intègre la digitalisation des données, le suivi de la production en temps réel, la maintenance prédictive ainsi que la robotisation au cœur de son processus de production.