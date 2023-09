[Communiqué] Calvados : un nouveau site de production à Vire pour l’entreprise OGreen Lab

L’entreprise OGreen Lab, créée à Amayé-sur-Seulles près de Caen (Calvados), a ouvert un second site de production à Vire, entre mars et avril 2023. Elle a réhabilité une ancienne ferme horticole pour y faire pousser des fleurs de chanvre.

Pour rappel, la société OGreen Lab est spécialisée dans la vente et la production de cannabidiol (CBD). Elle fait notamment du commerce de gros pour les professionnels. Elle propose différentes gammes de produits (tisanes, fleurs brutes, boissons, résine, bonbons, huiles, etc.) faits à base de cette substance connue pour ses vertus thérapeutiques. Elle conçoit plus d’une vingtaine de variétés aux goûts différents (naturels, sucrés, fruités, poivrés). La firme prévoit d’ajouter quatre ou cinq nouvelles saveurs la saison prochaine.

Le premier site est arrivé au maximum de son potentiel, d’où le désir d’acquérir un nouveau domaine de près de deux hectares. Cela va permettre à l’entreprise de quadrupler, voire de quintupler ses résultats pour ainsi prendre le contrôle du marché du CBD en Europe.