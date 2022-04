Début avril 2022, Pierre-Éric Dauxerre a été nommé au poste de directeur général du groupe Gilbert, implanté à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) et spécialisé dans la conception et la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ce cadre avait intégré la société en mai 2021 pour prendre la direction des Laboratoires Grimbert, que le groupe Gilbert a acquis. Pierre-Éric Dauxerre succède ainsi à Cédric Batteur, qui a rejoint le conseil de surveillance du groupe.

Convaincu du potentiel de développement de Gilbert et de sa capacité à accroître ses parts de marché dans ses secteurs d’activité, le nouveau directeur général entend mener à bien la transformation amorcée en janvier 2022. Il annonce que, désormais, chaque marché disposera d’un pôle dédié et autonome. Le pôle « Santé familiale », par exemple, s’adresse aux marques des Laboratoires Gilbert et des Laboratoires Grimbert. Le pôle « Cosmétique & Hygiène » est quant à lui dédié aux marques cosmétiques du groupe ainsi qu’à son activité de façonnage (conception et fabrication de produits pour le compte d’autres entreprises et partenaires).