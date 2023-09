[Communiqué] Calvados : un accord de partenariat entre les Laboratoires Gilbert et Hyphens Group

Le groupe industriel Gilbert, implanté à Hérouville-Saint-Clair dans le département du Calvados, est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Il vient de conclure un accord de partenariat avec la société singapourienne Hyphens Group.

Cette collaboration porte sur le développement et la distribution des marques de santé familiale du groupe Gilbert, notamment son lait infantile Physiolac ainsi que son sérum physiologique Physiodose, en Asie du Sud-Est. Elle va permettre à la firme normande, déjà présente dans plus de 80 pays à travers le monde, d’accélérer son déploiement à l’international, en particulier sur les territoires où Hyphens Group est déjà implanté. Par ailleurs, l’entreprise Gilbert souhaite étendre cet accord avec d’autres marques afin d’affirmer sa compétitivité et son positionnement dans son domaine.

Avec ce partenariat, la société espère doubler sa production et atteindre son objectif de passer de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 à 80 millions d’euros en 2028.