Tesla est un constructeur de véhicules électriques dont le siège social est établi au Texas, aux États-Unis. Le vendredi 15 avril 2022, l’entreprise a ouvert une nouvelle concession à Caen (Calvados). Hébergée dans un bâtiment de 1 500 m2, la succursale dispose de 350 m² de showroom où sont exposés plusieurs modèles de voitures produits par l’entreprise, dont notamment la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y. Des véhicules de gamme supérieure y seront également mis en vente prochainement : les Tesla Model X et Tesla Model S.

Le nouveau site établi dans le département du Calvados est le premier point de vente de l’entreprise dans la région normande. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de développement et de renforcement de son maillage sur le territoire français. Signalons que le constructeur automobile américain projette l’implantation de sa plus grande succursale à Paris. Proposant des services de ventes, d’après-vente et de livraison, la concession sera également dotée d’une station superchargeur.