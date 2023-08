[Communiqué] Calvados : soutien financier pour l’entreprise RD Agencement

RD Agencement évolue dans le secteur de l'aménagement intérieur et de la construction de meubles. Basée à Condé-en-Normandie (Calvados), elle offre des services de rénovation et d'agencement sur mesure pour les espaces résidentiels et commerciaux. Au début de l'année 2023, l’entreprise a engagé des travaux de rénovation de ses locaux, notamment de son showroom et de la devanture de son magasin. Le coût total des aménagements a dépassé les 45 000 euros.

Le 11 juillet 2023, le département du Calvados a décidé de lui apporter une contribution d'environ 8 500 euros pour soutenir financièrement son développement. Selon l’assemblée départementale, cette dotation représente environ 17 % du montant total des travaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique d'aide à l'immobilier d'entreprise menée par la collectivité, qui vise à stimuler l'économie départementale et à soutenir les entreprises locales. RD Agencement pourra ainsi investir dans de nouveaux équipements et recruter du personnel qualifié.