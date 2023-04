[Communiqué] Calvados : Sotralim passe sous pavillon du groupe Sofrilog

L’entreprise Sofrilog, implantée à Caen (Calvados), est spécialisée dans la logistique et le transport grand froid. Elle a fait l’acquisition de Sotralim, une entreprise originaire de Grande-Synthe (Nord), qui évolue dans la transformation et le conditionnement de produits surgelés, essentiellement marins. Elle effectue pour ses clients différentes opérations dont la découpe manuelle de poissons, la mise sous vide automatique individuelle ainsi que la mise en sachet automatique et manuelle des produits.

Ce rachat vient ainsi conforter le maillage territorial de Sofrilog en France et élargit son offre de conditionnement. Cette société nordiste a à son actif une plate-forme d’environ 50 000 m3 en froid négatif et un atelier de conditionnement de 1 000 m². Elle cumule plusieurs labels comme I’IFS Food 7 (conditionnement de produits alimentaires nus) et le Label rouge (qualité de produits). Cette reprise lui permettra de s’appuyer sur l’expertise, le savoir-faire ainsi que le réseau d’un groupe reconnu dans son domaine.