[Communiqué] Calvados : Someve et Calip Group ont été sélectionnés pour la « quatrième promotion de l’Accélérateur Automobile »

27 PME et ETI françaises ont été sélectionnées pour la « quatrième promotion de l’Accélérateur Automobile ». Il s’agit d’un programme d’accompagnement de 18 mois, lancé dernièrement par Bpifrance, le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) et la Plateforme Automobile (PFA). Il est dédié aux entreprises de la filière automobile, en amont et en aval.

La société Someve, établie à Mondeville (Calvados), fait partie des 27 entreprises choisies. Cette PME industrielle développe, industrialise et produit des pièces manufacturées pour la transformation mécanique à froid des métaux. Calip Group, situé à Moult-Chicheboville (Calvados), spécialisé dans l’usinage et l’assemblage d’ensembles et de sous-ensembles mécaniques, a également été retenue.

Pendant 18 mois, ces entreprises vont bénéficier d’un accompagnement dans leurs projets de transformation et d’adaptation aux enjeux sociétaux, technologiques et environnementaux de la filière automobile, avec pour objectif d’assurer leur pérennité. En plus de bénéficier de conseils et de formations, les sociétés choisies auront un accès privilégié à 115 entreprises du secteur automobile, et notamment les grands donneurs d’ordre.