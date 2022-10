[Communiqué] Calvados : Sofrilog acquiert les activités de Panalog à Mâcon

La société Sofrilog, spécialisée dans la logistique et le transport du grand froid, est implantée à Caen (Calvados). Elle poursuit l’extension de son réseau de transport en reprenant les activités de Panalog, filiale du groupe belge Vandemoortele, à Mâcon (Saône-et-Loire). D’une surface avoisinant près de 2 000 m², l’entrepôt est doté d’une flotte de 23 véhicules et dispose d’une quarantaine de salariés. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de Sofrilog. Rappelons qu’en 2021 la firme avait déjà repris les activités de transport de Panalog à Châtellerault (Vienne) et à Agen (Lot-et-Garonne).

Avec ce nouveau rapprochement, l’entreprise dispose désormais de 40 entrepôts en France avec sa filiale Oofrais qui opère dans le transport du dernier kilomètre. Oofrais possède neuf agences et envisage l’ouverture d’un autre site à Toulouse d’ici à 2023. Le groupe Sofrilog entend également poursuivre son déploiement international avec son futur projet de plate-forme multi-température à Casablanca, au Maroc, l’année prochaine.