[Communiqué] Calvados : Socotex, Arterya, Les Savons de Joya et Neo Xperiences nominées aux « Trophées de l’économie normande »

Vingt-cinq entreprises issues de la région Normandie ont été sélectionnées pour la quatrième édition des « Trophées de l’économie normande ». La liste des lauréats, répartis en cinq catégories, sera révélée le 19 mai 2022 à Caen (Calvados). Rappelons que ce programme, créé par l’Agence de Développement pour la Normandie en 2017, a pour but de mettre en lumière les entreprises normandes et de valoriser leurs parcours entrepreneuriaux. Pour cette édition, les entreprises retenues sont réparties dans cinq catégories : création, innovation, développement, enjeux de demain, et « made in Normandie ».

Plusieurs entreprises du Calvados ont été nominées pour cette quatrième édition. Parmi elles figure Socotex. Cette entreprise, établie à Honfleur (Calvados), évolue dans la fabrication et la vente de pergolas, de parasols, de voiles d’ombrage… L’entreprise Arterya, située à Caen, fait aussi partie des finalistes. Cette société conçoit un dispositif médical facilitant les ponctions artérielles. S’y ajoutent l’entreprise Les Savons de Joya, implantée à Douvres-la-Délivrande, et le concepteur de jeux immersifs Neo Xperiences, installé à Carpiquet (Calvados).