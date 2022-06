[Communiqué] Calvados : Seprolec en phase de transmission

Patrick Soghomonian, le P.-D.G. de Seprolec, s’est engagé dans la cession de sa participation majoritaire au capital de l’entreprise établie à Vire (Calvados). L’opération s’inscrit dans le cadre de sa succession à la tête de cette enseigne spécialisée dans la fabrication de cartes et d’ensembles électroniques complexes, en petites et moyennes séries. Une réorganisation de l’actionnariat, annoncée le 27 mai 2022, a ainsi été effectuée.

Avec les conseils de Societex Corporate France et l’accompagnement du fonds Transmettre & Pérenniser II, la majorité a été octroyée à la société de capital-investissement nantaise Sodero Gestion et à la société d’investissement parisienne Sofiouest. Patrick Soghomonian détient désormais une part minoritaire, au même titre que plusieurs autres cadres de l’entreprise qui ont profité de ce LBO (Leverage Buy Out) pour devenir actionnaire.

Dans la poursuite du processus de transmission, un nouveau directeur général sera incessamment nommé à la tête de Seprolec. Celui-ci aura la responsabilité de poursuivre les activités de l’entreprise à destination des concepteurs de produits électroniques, y compris la fabrication de prototypes, les conseils à l’industrialisation, la conception de tests fonctionnels, la prestation d’intégration et les services de logistique.