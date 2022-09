[Communiqué] Calvados : Riou Glass fera partie des exposants du salon Batimat 2022

Riou Glass, située à Honfleur (Calvados), est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits verriers intelligents. Elle participera au salon Batimat qui se déroulera du 3 au 6 octobre 2022. Cet événement qui se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles permettra aux professionnels de la construction et de l’architecture d’échanger sur les innovations dans ces domaines. Par ailleurs, il leur donnera l’opportunité de connaître les dernières normes en vigueur.

Plus de 1 000 exposants sont attendus cette année. Des conférences ainsi que des démonstrations avec plus de 150 innovations inédites sont prévues. Lors de ce salon, la société Riou Glass, dirigée aujourd’hui par Christine Riou Feron, exposera sa gamme de vitrages décoratifs et sa nouvelle collection de crédences de cuisine conçues avec du verre trempé. Il s’agit d’une occasion, pour la société, de consolider sa position dans le monde concurrentiel du BTP.