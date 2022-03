[Communiqué] Calvados : RIOU Glass a déboursé 1,5 million d’euros dans l’installation d’une nouvelle ligne de production à Pia

RIOU Glass est une entreprise d’Honfleur (Calvados), positionnée sur les marchés des vitrages design pour les secteurs du bâtiment, du transport et de la sécurité. En janvier dernier, elle a annoncé l’installation d’une nouvelle ligne de production sur son site de Pia (Pyrénées-Orientales). Représentant un investissement de 1,5 million d’euros, celle-ci se compose de trois équipements : un centre de façonnage, un four de trempe et un four HST (Heat Soak Test).

L’opération permet à l’enseigne de renforcer son expertise dans la fabrication de verres de sécurité. RIOU Glass VIR est la troisième usine, après celles de Boulleville (Eure) et de Fougères (Ille-et-Vilaine), à être dotée du matériel. L’investissement lui permettra de concevoir des verres trempés résistants à la chaleur et à la pression, avec des dimensions allant jusqu’à 4,8 × 2,4 mètres. Selon Christophe Gely, le directeur du site, le nouvel outillage industriel étend le champ d’expertise de l’usine de Pia et apporte de nouvelles perspectives de création d’emplois. Rappelons que RIOU Glass VIR produit 350 000 m2 de modèles double-vitrage pour les marchés de la menuiserie et de la façade.