[Communiqué] Calvados : Riester en passe de conclure le rachat de la concession multimarque Stellantis au groupe Mary

Le groupe Mary, établi à Lisieux (Calvados), annonce le rachat de sa concession multimarque Stellantis (Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel) à Soissons (Aisne) par Riester. L’opération concerne également l’agence Peugeot de Villers-Cotterêts. L’acquisition sera effective le 1er juillet 2023. Ces deux affaires représentent un volume annuel d’environ 1 400 véhicules neufs et d’occasion et emploient quelque 65 salariés.

Cette cession s’inscrit dans une stratégie géographique pour les deux groupes de distribution historiques des marques Stellantis, et dans la réorganisation des réseaux impulsés par ce constructeur. Grâce à cette acquisition, Riester va couvrir davantage le département de l’Aisne, où sa présence reste encore minime. Cette entreprise est principalement implantée dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Aube, de l’Oise et de la Marne.

Le groupe Mary conserve ses concessions de Saint-Quentin, de Laon et de Condren (Aisne). Cette structure, fondée par François Mary et historiquement présente en Normandie, s’est développée dans les Hauts-de-France.