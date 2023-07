[Communiqué] Calvados : reprise de la concession Retail Renault Group de Caen par Bodemer

Le groupe familial Bodemer, distributeur des marques Renault, Dacia, Nissan et Alpine, poursuit sa croissance externe en Normandie. Déjà présent dans la région, il vient d’annoncer le rachat de la concession de Caen, dans le département du Calvados, de Retail Renault Group, filiale du constructeur Renault. L’établissement a intégré la société bretonne début juillet 2023.

Cette acquisition vient ainsi renforcer le partenariat de Bodemer avec le groupe Renault et conforte sa position de leader dans la distribution de la marque en France. Soulignons que cette concession déploie les marques Renault et Dacia, et regroupe environ 2 500 véhicules neufs et 2 000 voitures d’occasion. Elle compte également plus de 160 salariés. Par ailleurs, ce rapprochement densifie le maillage territorial de Bodemer dans l’Hexagone. Le groupe, dont le siège se trouve à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), est aussi présent dans les départements du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Manche et de l’Orne.

Pour Retail Renault Group, cette acquisition s’inscrit dans son vaste programme de restructuration.