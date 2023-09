[Communiqué] Calvados : réélection de Jean-Luc Pignol à la présidence de l’Interprofession des appellations cidricoles à Caen

L’assemblée plénière de l’Interprofession des appellations cidricoles (IDAC), qui s’est déroulée le 8 septembre 2023 à Caen (Calvados), a été marquée par la réélection de Jean-Luc Pignol au poste de président. En parallèle, Michel Legallois, le propriétaire exploitant de la Ferme de la Sapinière, a aussi été reconduit pour occuper le rôle de vice-président.

L’IDAC fédère les différentes appellations d’origine contrôlée et protégée (AOC et AOP) de produits cidricoles en Normandie, dans le Maine et en Bretagne. Ces dénominations concernent les variétés de calvados, de pommeau, de cidre et de poiré ainsi que les denrées représentées dans la région normande.

Élu pour deux ans, le duo compte pérenniser les efforts engagés par tous les opérateurs. Il a pour ambition d’encourager la promotion des catégories de produits et de mettre l’accent sur l’exportation, notamment aux États-Unis. Avec ce second mandat, Jean-Luc Pignol et Michel Legallois pourront poursuivre la mise en œuvre du dynamisme collectif de l’IDAC en commençant par le marché intérieur avant de continuer à l’international.