[Communiqué] Calvados : projet de rapprochement entre les coopératives Agrial et Evel’Up

La coopérative Agrial, établie à Caen (Calvados), et son homologue du département du Finistère, Evel’Up, viennent d’entrer en négociations exclusives afin de rapprocher leurs activités de production porcine. Le projet vise à générer une filière de référence afin de répondre à la concurrence internationale. Il s’agirait aussi de pérenniser et de valoriser l’élevage de porcs en Bretagne et en Normandie, les fiefs des deux coopératives.

Pour atteindre ces objectifs, les conseils d’administration d’Agrial et d’Evel’Up projettent de mutualiser et de renforcer leurs expertises techniques ainsi que leurs performances commerciales, au bénéfice des éleveurs. Ces firmes envisagent également de proposer un meilleur accompagnement de proximité à leurs adhérents respectifs. Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur la certification des produits. Cette dernière inclura des aspects comme le bien-être animal, la préservation de l’environnement ou la production d’énergies renouvelables. Elle se focalisera également sur la conformité des produits à des labels de qualité, comme le Label rouge, la distinction « Cochon de Bretagne » ou la garantie « Fabrication d’aliments à la ferme ».