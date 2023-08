[Communiqué] Calvados : production de vannes de régulation par le géant américain Baker Hughes

Au sein de son usine de 19 000 m2, située à Condé-sur-Noireau (Calvados), l’entreprise parapétrolière américaine Baker Hughes se spécialise dans la production de vannes de régulation. Ces dispositifs mécaniques sont destinés aux industries pétrolière et nucléaire. L’année dernière, le groupe a réalisé plus de 3 550 vannes répondant aux normes strictes du secteur.

Petrobras, Shell et Total Énergies figurent parmi les plus gros clients de la société qui a, de plus, signé un contrat avec EDF. D’ici à 2038, l’usine construira les vannes à installer dans les futurs réacteurs EPR 2 de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche).

La firme compte actuellement plus de 290 employés. Dans le cadre de son développement et de son expansion, Baker Hughes prévoit de recruter davantage d’ingénieurs et de responsables d’équipes au sein de son usine du Calvados. Ces recrutements visent à renforcer les capacités de recherche tout en créant des opportunités d’emploi en région Normandie.