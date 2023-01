[Communiqué] Calvados : prix de La Maison 2023 pour la gamme StoreVision de Riou Glass

Les lauréats du concours Prix de La Maison 2023, distinguant les produits innovants dans les secteurs du bâtiment, viennent d’être dévoilés. Parmi les gagnants de cette troisième édition figure le fabricant de vitrages décoratifs Riou Glass. Cette enseigne originaire de Honfleur (Calvados) a été récompensée dans la catégorie Matériaux, structures et isolants. Il s’agit d’une distinction pour sa gamme de vitrages avec store intégré, StoreVision.

Le produit en question est un store de hautes performances, équipé d’un double vitrage. Il existe en deux modèles : store vénitien à lames et store opaque avec ouverture manuelle ou automatique. La gamme propose un choix entre trois finitions de lames (blanc, beige et gris métallisé). Destiné au secteur résidentiel public et privé, le produit s’intègre aussi bien dans les maisons individuelles que dans les habitats collectifs.

Avant ce trophée du prix de La Maison 2023, la gamme StoreVision s’est distinguée au prix de l’innovation MIAW 2022, qui récompense les produits de haute technicité.