[Communiqué] Calvados : participation de six jeunes entreprises locales aux French Tech Viking Days à Caen

Mettre en relation les entreprises et les fonds d’investissement était l’objectif de la convention de levées de fonds French Tech Viking Days, organisée les 25 et 26 mai 2023 à Caen (Calvados). Porté par la French Tech Normandie et Caen Normandie Développement, cet événement a été créé pour soutenir les projets d’entrepreneuriat. Il s’agit d’une initiative qui devrait aider les entrepreneurs normands à développer des opportunités d’affaires avec des investisseurs locaux et internationaux.

Au cours de cette première édition, la convention a été marquée par la participation de six start-up implantées dans le département du Calvados. Parmi elles figuraient Arterya, le créateur de l’outil de détection artérielle Blood’up, et Boréales Energy, le concepteur de solutions de stockage d’énergie frigorifique. La liste incluait également l’expert en analyse ADN Loop Dee Science, le fabricant de jeux éducatifs Lilylearn, la plate-forme de télémédecine Vet’App et le spécialiste de l’apprentissage virtuel Tinycoaching.