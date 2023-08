[Communiqué] Calvados : participation de la société Normandie Emballages aux Rendez-vous d’affaires de Normandie 2023

La 21e édition des Rendez-vous d’affaires de Normandie (RAN) se déroulera à Deauville (Calvados) le 14 novembre 2023. Cet événement repose sur des rencontres ciblées et planifiées entre industriels, sous-traitants, fournisseurs, distributeurs, prestataires de services et donneurs d’ordre situés dans la région. La société Normandie Emballages y sera présente. Implantée à Mondeville (Calvados), elle est spécialisée dans la conception et fabrication de produits de d’emballage. Elle propose ses solutions dans différents secteurs d’activité dont l’automobile, l’industrie pharmaceutique, le bâtiment, la métallurgie, l’agroalimentaire, la grande distribution, l’artisanat…

Cet événement offrira au fabricant normand une opportunité de nouer de nouveaux partenariats et de gagner en visibilité en mettant en avant son offre composée actuellement de plus de 1 000 références de produits.