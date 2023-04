[Communiqué] Calvados : participation de Frial au salon Private Manufacturers Associations 2023

Implantée à Bayeux (Calvados), l’entreprise Frial est spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de solutions culinaires surgelées. En Normandie, elle dispose de trois sites de production certifiés IFS. Ses produits répondent donc aux exigences des distributeurs européens en matière de qualité et de sécurité.

La société Frial sera présente à l’édition 2023 du salon PLMA qui se déroulera à Amsterdam (Pays-Bas) les 23 et 24 mai prochains. Il s’agit d’un événement de référence sur le marché européen des marques de distributeurs (MDD).

Pour l’entreprise, cette participation lui permettra de présenter durant ces deux jours ses nouveautés aux clients internationaux et aux prospects en quête d’innovations qualitatives en MDD. Cela lui donnera également l’opportunité de revoir ses clients existants et de renforcer les liens. Plus de 6 000 visiteurs sont en effet attendus pour cette édition. Précisons que plus de 50 % des consommateurs européens choisissent l’achat de MDD, ce qui motive les industriels comme Frial à élargir leurs gammes de produits.