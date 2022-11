[Communiqué] Calvados : participation de Factem et de Starnav à l’Euronaval 2022

L’édition 2022 du salon mondial des technologies navales du futur, Euronaval, s’est tenue fin octobre dernier. Cet événement était une occasion pour les entreprises Factem et Starnav de se distinguer. Factem est une enseigne originaire de Bayeux (Calvados), qui conçoit des équipements électroacoustiques. Lors du salon, elle a exposé ses différents outils de communication : téléphone autogénérateur, casques communicants avec liaison filaire et sans fil, casques de protection pour pont d’envol… Starnav est une entreprise implantée à Bretteville-sur-Odon, spécialisée dans le pilotage par vision. Durant l’événement, elle a présenté son système de réglage d’armes « Rapace » qui équipe le canon Marine NARWHAL 20 mm et son sextant électronique Magellan. Ce dernier dispositif permet de déterminer la position d’un navire sans satellite de positionnement.

Toutes les deux originaires du département du Calvados, ces enseignes ont accompagné Normandie Aéroespace dans sa première participation au salon Euronaval. Rappelons que Normandie Aéroespace est un réseau d’acteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense en Normandie.